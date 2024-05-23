Дожди с градом накроют Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию

Жителей КЧР и КБР предупредили о непогоде, которая охватит обе республики в течение предстоящих выходных. Синоптики прогнозируют ливни, град и сильный ветер.

В ближайшие несколько дней в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии испортятся погодные условия. Об этом рассказали информируют региональные главки МЧС.

С 24 по 27 мая в обеих республиках будут идти затяжные грозовые ливни с градом. Скорость ветра составит до 25 метров в секунду.

В МЧС отметили, что сильные осадки могут привести к тому, что уровень воды в водоемах достигнет опасных значений. В горах не исключен сход небольших селей.

Жителей КЧР и КБР также предупреждают о возникновении ЧС и ЧП, связанных с подтоплением территорий, ростом ДТП, повреждением дамб, ЛЭП и сельхозкультур.