Вестник Кавказа

МИД Турции призвал снять санкции с Сирии

МИД Турции призвал снять санкции с Сирии
© Фото: МИД Турции
Анкара поприветствовала формирование нового Кабинета министров в Сирии и потребовала немедленно снять с нее все санкции без каких-либо предварительных условий.

Новые власти Сирии сделали огромный шаг вперед, сформировав переходное правительство страны: это окажет колоссальное влияние на достижение ее народом стабильности и безопасности, заявили в МИД Турции.

"Этот шаг, предпринятый после проведения Конференции по национальному диалогу и принятия Конституционной декларации, свидетельствует о стремлении сирийского правительства продвигать политический переходный процесс под управлением и контролем сирийцев с использованием инклюзивного подхода"

- МИД Турции

Анкара намерена и далее поддерживать всесторонний и инклюзивный политический процесс - основу мира и стабильности в САР, заявили в МИД Турции.

Сейчас в этот крайне важный для страны период международному сообществу нужно приложить все усилия для стабилизации ситуации в Сирии, для чего с нее должны быть сняты без предварительных условий все санкции. Только после этого может быть начата полномасштабная и эффективная деятельность по восстановлению страны, говорится в документе.

Напомним, ранее на встрече с американскими блогерами глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на формирование в Сирии правительства национального единства, поскольку пока в стране сохраняется опасная ситуация. Победители и народное единство - это разные вещи, пояснил он такую позицию Москвы.

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