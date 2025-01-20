Вестник Кавказа

Турция будет бороться с террористами совместно с Сирией, Ираком и Иорданией

Турция будет бороться с террористами совместно с Сирией, Ираком и Иорданией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция пригласила Сирию, Ирак и Иорданию совместно разработать систему безопасности для борьбы с радикалами в регионе. Ранее лидер Турции Эрдоган встретился с главой нового Дамаска аш-Шараа.

Анкара планирует объединить усилия с Сирией, Ираком и Иорданией для борьбы с террористами из "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация). 

В Турции намерены разработать систему безопасности для отражения возможной агрессии со стороны радикалов. В проекте намерены принять участие Сирия, Ирак и Иордания. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главой новой администрации Дамаска Ахмадом аш-Шараа. Стороны обсудили противодействие угрозам на территории Сирии.

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