Турция планирует построить в Сирии две военные базы – СМИ

Дамаск и Анкара могут подписать соглашение, в рамках которого в Сирии появятся площадки базирования турецких ВВС.

Анкара планирует расширить военное присутствие в соседней Сирии, построив на территории арабской республики две военные базы, пишут турецкие СМИ.

"Согласно соглашению, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшее время, Анкара окажет помощь Сирии в случае, если Дамаск столкнется с внезапной угрозой. Соглашение также предусматривает, что турецкие вооруженные силы будут обучать сирийскую армию и ее пилотов, и что Турция создаст две военные базы в Сирии "

– газета Türkiye

Сообщается, что Турция намеревается разместить на военных базах в Сирии до 50 истребителей F-16.

Отмечается, что новый Дамаск также планирует усилить контроль над границей с Израилем, для чего власти арабской республики запросили у Анкары БПЛА и системы наблюдения.

Отметим, что Израиль также усиливает свое присутствие в регионе. Согласно данным западных СМИ, ЦАХАЛ начал создание военных баз на Голанских высотах.