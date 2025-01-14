Турция и Сирия могут возобновить договор о свободной торговле

Договор о свободной торговле могут возобновить Турция и Сирия. В будущем они также пересмотрят систему таможенных пошлин.

Вопросы торгового сотрудничества и экономических пошлин обсудили Турция и Сирия. Стороны договорились рассмотреть возможность возобновления договора о свободной торговле, рассказали в министерстве торговли Турции.

"Стороны договорились начать переговоры с целью возобновления действия соглашения о свободной торговле, которое прекратило действие в 2011 году, чтобы сформировать более комплексный подход к экономическим отношениям"

- Минторг Турции

Помимо этого, Турция и Сирия решили пересмотреть систему таможенных пошлин в отношении определенной продукции и сделать их одинаковыми для обеих сторон и всех пограничных пунктов.