Анкара предложит ЕС снять санкции с Сирии

В Анкаре состоится встреча главы МИД Турции Фидана с еврокомиссаром Хаджей Лабиб, в рамках которой стороны обсудят ситуацию в Сирии. Ожидается, что Фидан представит Лабиб план снятия санкций с Сирии.

Глава МИД Турции Хакан Фидан проведет встречу с еврокомиссаром Хаджей Лабиб, в рамках которой глава дипломатии Анкары затронет тему снятия санкция с Сирии.

"Как ожидается, министр Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Лабиб заявит о важности принятия шагов международным сообществом, в первую очередь ЕС, для восстановления Сирии без траты времени. Министр подчеркнет, что Анкара в этой связи готова к любому сотрудничеству для доставки гуманитарной помощи и осуществления инфраструктурных проектов"

– турецкий дипломатический источник

Ожидается, что Фидан предложит снять санкции с критически важных секторов экономики Сирии. Также глава МИД Турции представит позицию Анкары по вопросу ликвидации террористических группировок на территории арабской республики.

Сообщается, что встреча представителя ЕС и главы МИД Турции должна состояться 20-22 января, сообщает РИА Новости.