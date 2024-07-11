Вестник Кавказа

Анкара предложит ЕС снять санкции с Сирии

Анкара предложит ЕС снять санкции с Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анкаре состоится встреча главы МИД Турции Фидана с еврокомиссаром Хаджей Лабиб, в рамках которой стороны обсудят ситуацию в Сирии. Ожидается, что Фидан представит Лабиб план снятия санкций с Сирии.

Глава МИД Турции Хакан Фидан проведет встречу с еврокомиссаром Хаджей Лабиб, в рамках которой глава дипломатии Анкары затронет тему снятия санкция с Сирии. 

"Как ожидается, министр Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Лабиб заявит о важности принятия шагов международным сообществом, в первую очередь ЕС, для восстановления Сирии без траты времени. Министр подчеркнет, что Анкара в этой связи готова к любому сотрудничеству для доставки гуманитарной помощи и осуществления инфраструктурных проектов"

– турецкий дипломатический источник 

Ожидается, что Фидан предложит снять санкции с критически важных секторов экономики Сирии. Также глава МИД Турции представит позицию Анкары по вопросу ликвидации террористических группировок на территории арабской республики. 

Сообщается, что встреча представителя ЕС и главы МИД Турции должна состояться 20-22 января, сообщает РИА Новости.

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