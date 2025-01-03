Анкара и Дамаск победят терроризм в Сирии без иностранной помощи – Эрдоган

Эрдоган заявил, что иностранная помощь в деле борьбы с терроризмом в Сирии не требуется. Также лидер Турции призвал курдские вооруженные формирования сложить оружие.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре и Дамаску не требуется иностранная помощь для успешной борьбы с террористами на территории Сирии.

"Никакие страны не должны вмешиваться в дела Сирии, Турция вместе с ее сирийскими братьями способна ликвидировать все террористические организации, заявил Эрдоган"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Лидер Турции также призвал курдские вооруженные формирования из Отрядов народной самообороны (YPG) прекратить борьбу, пригрозив организации полным уничтожением, передает Daily Sabah.

Отметим, что Отряды народной самообороны признаны в Турции террористическими формированиями как часть Рабочей партии Курдистана. Это противоречит позиции ЕС и США, которые не причисляют YPG к террористам.