Вестник Кавказа

Анкара и Дамаск победят терроризм в Сирии без иностранной помощи – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Эрдоган заявил, что иностранная помощь в деле борьбы с терроризмом в Сирии не требуется. Также лидер Турции призвал курдские вооруженные формирования сложить оружие.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре и Дамаску не требуется иностранная помощь для успешной борьбы с террористами на территории Сирии.   

"Никакие страны не должны вмешиваться в дела Сирии, Турция вместе с ее сирийскими братьями способна ликвидировать все террористические организации, заявил Эрдоган"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Лидер Турции также призвал курдские вооруженные формирования из Отрядов народной самообороны (YPG) прекратить борьбу, пригрозив организации полным уничтожением, передает Daily Sabah.  

Отметим, что Отряды народной самообороны признаны в Турции террористическими формированиями как часть Рабочей партии Курдистана. Это противоречит позиции ЕС и США, которые не причисляют YPG к террористам.

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