Вестник Кавказа

МИД Сирии подтвердил поездку в Турцию

МИД Сирии подтвердил поездку в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Сирии рассказал, что приедет с делегацией в Турцию уже завтра. Ранее эту информацию распространяли СМИ.

Новое правительство Сирии посетит Турцию с официальным визитом 15 января, подтвердил глава сирийского внешнеполитического ведомства Асаад Хасан аш-Шибани.

«Завтра мы представим новую Сирию в ходе первого официального визита в Турецкую Республику, которая уже 14 лет не бросает сирийский народ»

- Асаад Хасан аш-Шибани

Ранее СМИ передавали, что Анкару посетят высокопоставленные чиновники сирийской администрации. По их сведениям, есть вероятность, что их примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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