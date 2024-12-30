МИД Сирии подтвердил поездку в Турцию

МИД Сирии рассказал, что приедет с делегацией в Турцию уже завтра. Ранее эту информацию распространяли СМИ.
Новое правительство Сирии посетит Турцию с официальным визитом 15 января, подтвердил глава сирийского внешнеполитического ведомства Асаад Хасан аш-Шибани.
«Завтра мы представим новую Сирию в ходе первого официального визита в Турецкую Республику, которая уже 14 лет не бросает сирийский народ»
- Асаад Хасан аш-Шибани
Ранее СМИ передавали, что Анкару посетят высокопоставленные чиновники сирийской администрации. По их сведениям, есть вероятность, что их примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.