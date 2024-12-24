Вестник Кавказа

Свое военное присутствие в Сирии пересмотрят в Турции

Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Турция проводит переоценку своего военного присутствия на сирийской территории. Ранее сообщалось, что страна готовится к боевым действиям против РПК.

Турция занимается переоценкой присутствия своих вооруженных сил в Сирии. Такое заявление сделал 10 января глава МИД страны.

"Идет пересмотр отношений Турции с Сирией в свете принятых новыми властями этой страны шагов. Мы пересматриваем наше присутствие в Сирии, оно перейдет в новый формат, если все получится"

– Хакан Фидан

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что власти страны начали готовиться к военным действиям на территории САР против Рабочей партии Курдистана

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