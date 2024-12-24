Свое военное присутствие в Сирии пересмотрят в Турции

Турция проводит переоценку своего военного присутствия на сирийской территории. Ранее сообщалось, что страна готовится к боевым действиям против РПК.
Турция занимается переоценкой присутствия своих вооруженных сил в Сирии. Такое заявление сделал 10 января глава МИД страны.
"Идет пересмотр отношений Турции с Сирией в свете принятых новыми властями этой страны шагов. Мы пересматриваем наше присутствие в Сирии, оно перейдет в новый формат, если все получится"
– Хакан Фидан
Ранее в турецких СМИ появилась информация, что власти страны начали готовиться к военным действиям на территории САР против Рабочей партии Курдистана