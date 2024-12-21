Вооруженные силы Турции готовы к военной операции в Сирии

Анкара готова решить вопрос террористических организаций в Сирии силовым путем. Турецкие подразделения приведены в боевую готовность и ждут приказа для подавления группировок Рабочей партии Курдистана.

Войска Турции приведены в боевую готовность на случай военной операции в Сирии, сообщают турецкие СМИ.

"Анкара, требующая от новой сирийской администрации принятия необходимых мер против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции"

– газета Türkiye

Анкара намерена действовать решительно против формирований РПК (Рабочей партии Курдистана), если западные страны будут пытаться вмешаться в ситуацию и оказывать давление на Турцию.

Ранее Анкара выдвинула ультимативные требования формированиям РПК в Сирии. По требованию турецких властей, боевики должны сложить оружие и оставить занятые территории. В противном случае Турция готова применить оружие против курдских боевых группировок.

Факторы "за" и "против" операции

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об обстоятельствах, которые будут содействовать началу военной операции Турции в Сирии либо откладывать ее старт.

"Прежде всего нужно сказать, что у Турции нет проблем с курдским народом. Речь идет о подавлении активности террористических организаций, действующих на северо-востоке Сирии – РПК и других структур, поддерживаемых американцами с целью создания искусственного государственного образования на территории Сирии. Турция это образование считает угрозой своей национальной безопасности и не намерена допускать его формирования", - сказал Тогрул Исмаил.

"Естественно, новое сирийское руководство тоже совсем не желает, чтобы часть территории Сирии была отторгнута. Поэтому сейчас перспективы военной операции Турции в Сирии зависят от того, какие действия будет совершать сирийская власть, сможет ли она решить проблему с сепаратистами на северо-востоке самостоятельно. Если у Дамаска возникнут с этим трудности, турецкое государство поможет в борьбе с террористическими группировками", - сообщил политолог.

Эксперт отметил, что сдерживающим фактором выступает влияние внешних сил. "Американцы пока возражают против подавления террористических группировок в Сирии, не хотят сворачивать их поддержку. Анкара, безусловно, учитывает в целом международную обстановку и не будет совершать какие-либо действия, без их проработки на дипломатическом уровне с ключевыми партнерами. Также учитываются и интересы самой Сирии", - подчеркнул он.

Так или иначе, если военная операция начнется, она наверняка приведет к конкретным результатам. "Предыдущие операции в Сирии были очень эффективными. Поскольку Турция не заинтересована, чтобы прямо вдоль ее границ было создано образование руками местных террористических группировок, она этого не допустит. У Турции есть опыт в этом вопросе, и он может быть вновь применен", - заключил Тогрул Исмаил.