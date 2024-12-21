Вестник Кавказа

Вооруженные силы Турции готовы к военной операции в Сирии

Олег Ульянов, Виктор Сорокин
Вооруженные силы Турции готовы к военной операции в Сирии
© Фото: Anadolu
Анкара готова решить вопрос террористических организаций в Сирии силовым путем. Турецкие подразделения приведены в боевую готовность и ждут приказа для подавления группировок Рабочей партии Курдистана.

Войска Турции приведены в боевую готовность на случай военной операции в Сирии, сообщают турецкие СМИ. 

"Анкара, требующая от новой сирийской администрации принятия необходимых мер против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции"

– газета Türkiye

Анкара намерена действовать решительно против формирований РПК (Рабочей партии Курдистана), если западные страны будут пытаться вмешаться в ситуацию и оказывать давление на Турцию. 

Ранее Анкара выдвинула ультимативные требования формированиям РПК в Сирии. По требованию турецких властей, боевики должны сложить оружие и оставить занятые территории. В противном случае Турция готова применить оружие против курдских боевых группировок.

Факторы "за" и "против" операции

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об обстоятельствах, которые будут содействовать началу военной операции Турции в Сирии либо откладывать ее старт.

"Прежде всего нужно сказать, что у Турции нет проблем с курдским народом. Речь идет о подавлении активности террористических организаций, действующих на северо-востоке Сирии – РПК и других структур, поддерживаемых американцами с целью создания искусственного государственного образования на территории Сирии. Турция это образование считает угрозой своей национальной безопасности и не намерена допускать его формирования", - сказал Тогрул Исмаил.

"Естественно, новое сирийское руководство тоже совсем не желает, чтобы часть территории Сирии была отторгнута. Поэтому сейчас перспективы военной операции Турции в Сирии зависят от того, какие действия будет совершать сирийская власть, сможет ли она решить проблему с сепаратистами на северо-востоке самостоятельно. Если у Дамаска возникнут с этим трудности, турецкое государство поможет в борьбе с террористическими группировками", - сообщил политолог.

Эксперт отметил, что сдерживающим фактором выступает влияние внешних сил. "Американцы пока возражают против подавления террористических группировок в Сирии, не хотят сворачивать их поддержку. Анкара, безусловно, учитывает в целом международную обстановку и не будет совершать какие-либо действия, без их проработки на дипломатическом уровне с ключевыми партнерами. Также учитываются и интересы самой Сирии", - подчеркнул он.

Так или иначе, если военная операция начнется, она наверняка приведет к конкретным результатам. "Предыдущие операции в Сирии были очень эффективными. Поскольку Турция не заинтересована, чтобы прямо вдоль ее границ было создано образование руками местных террористических группировок, она этого не допустит. У Турции есть опыт в этом вопросе, и он может быть вновь применен", - заключил Тогрул Исмаил.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1415 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Прогноз по отношениям России и Грузии в 2025 году дали в РАН

Прогноз по отношениям России и Грузии в 2025 году дали в РАН

Турция поможет Сирии в борьбе с энергодефицитом

Турция поможет Сирии в борьбе с энергодефицитом

Турция расширит морские владения

Турция расширит морские владения

6 невероятных открытий, сделанных в результате стихийных бедствий

6 невероятных открытий, сделанных в результате стихийных бедствий

Турецкое консульство заработает в сирийском Алеппо

Турецкое консульство заработает в сирийском Алеппо

Турция хочет подписать соглашение о демаркации морских границ с Сирией

Турция хочет подписать соглашение о демаркации морских границ с Сирией

Турция поможет Сирии восстановить электроснабжение

Турция поможет Сирии восстановить электроснабжение

Свыше 25 тыс сирийских беженцев вернулись из Турции

Свыше 25 тыс сирийских беженцев вернулись из Турции

Эрдоган готовит большой визит в Сирию

Эрдоган готовит большой визит в Сирию

Турция усиливает позиции в Сирии

Турция усиливает позиции в Сирии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы