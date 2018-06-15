Вестник Кавказа

США готовят санкции против Турции из-за сирийских курдов

США готовят санкции против Турции из-за сирийских курдов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Администрация Байдена готовит санкции против Турции. В США сообщают, что Турцию атакует сирийских курдов, партнеров Штатов.

В Сенате США представлен законопроект о санкциях против Турции из-за ее противостояния с сирийскими курдами.

После смены власти в Сирии турецкая сторона атаковала курдские "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемые США. В связи с этим в Вашингтоне задумались о санкциях против Турции.

"Атаки со стороны поддерживаемых Турцией сил на наших партнеров из числа сирийских курдов подрывают региональную безопасность и усилия по предотвращению восстановления ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)"

– член верхней палаты Конгресса США Крис Ван Холлен

В Сенате был представлен проект закона об антитурецких санкциях, которые Штаты планируют ввести в случае, если турецкая сторона не прекратит атаки и не пойдет на установление демилитаризованной зоны. Цель США - остановить атаки на СДС.

О том, какие именно рестрикции против Турции готовит в последний месяц работы администрация президента Джо Байдена, не сообщатся.

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