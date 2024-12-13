Вестник Кавказа

Глава МИД Турции совершит визит в Сирию

Глава МИД Турции совершит визит в Сирию
© Фото: сайт МИД Турции
Турция планирует развивать отношения с новыми властями в Сирии. В Дамаск с визитом отправится глава дипломатии Турции Фидан.

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Сирию с визитом в ближайшее время, передают турецкие СМИ. 

Сообщается, что Анкара планирует наладить торговые отношения с новым Дамаском. 

Отметим, что в Дамаск также отправились дипломаты из США. Посланники Вашингтона намерены встретиться с новыми властями Сирии для обсуждения будущего страны и возможной американской помощи. 

Напомним, что власть в Сирии сменилась в начале декабря в ходе занятия вооруженными отрядами оппозиции Дамаска. Башар Асад покинул страну, получив политическое убежище в России.

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