Глава МИД Турции совершит визит в Сирию

Турция планирует развивать отношения с новыми властями в Сирии. В Дамаск с визитом отправится глава дипломатии Турции Фидан.

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Сирию с визитом в ближайшее время, передают турецкие СМИ.

Сообщается, что Анкара планирует наладить торговые отношения с новым Дамаском.

Отметим, что в Дамаск также отправились дипломаты из США. Посланники Вашингтона намерены встретиться с новыми властями Сирии для обсуждения будущего страны и возможной американской помощи.

Напомним, что власть в Сирии сменилась в начале декабря в ходе занятия вооруженными отрядами оппозиции Дамаска. Башар Асад покинул страну, получив политическое убежище в России.