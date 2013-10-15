Турция и Ливан помогут Сирии – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Ливан будут вместе работать по Сирии. Он добавил, что стабильность Дамаска – стабильность Ближнего Востока.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с ливанским премьером Наджибом Микати. На совместной пресс-конференции он говорил о Сирии.

Эрдоган назвал Турцию и Ливан важными соседями Сирии. Он отметил, что Анкара и Бейрут будут вместе работать, чтобы помочь Сирии встать на ноги.

Глава государства заявил, что от стабильности Дамаска будет зависеть стабильность всего Ближнего Востока.