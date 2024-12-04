Эрдоган подтвердил готовность оказать помощь Сирии

Глава турецкого государства сообщил о готовность помочь Сирии. По его словам, САР может рассчитывать на всю необходимую поддержку.

Турция готова в случае необходимости оказать всю необходимую поддержку Сирии. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе прошедшего 10 декабря мероприятия с турецкими послами.

"Турция с Божьей помощью продолжит поддерживать сирийский народ в новый период. Мы окажем нашим сирийским братьям и сестрам всю необходимую поддержку"

– турецкий лидер

Ранее глава МИД Турции сообщил, что Анкара планирует открыть посольство в Дамаске.