Вестник Кавказа

Эрдоган заявил о защите стабильности и целостности Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО. Он отметил, что Анкара будет делать все для строительства новой Сирии.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет канцелярия глава государства.

В ходе телефонной беседы Эрдоган и Рютте поговорили о последних событиях в Сирии. Президент сказал, что Анкара защищает стабильность и целостность этой страны.

Помимо этого, турецкий лидер заявил, что Сирия должна управляться сирийским народом. Он подчеркнул, что Турция будет делать все для строительства новой Сирии.

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