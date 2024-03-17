Эрдоган заявил о защите стабильности и целостности Сирии

Президент Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО. Он отметил, что Анкара будет делать все для строительства новой Сирии.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет канцелярия глава государства.

В ходе телефонной беседы Эрдоган и Рютте поговорили о последних событиях в Сирии. Президент сказал, что Анкара защищает стабильность и целостность этой страны.

Помимо этого, турецкий лидер заявил, что Сирия должна управляться сирийским народом. Он подчеркнул, что Турция будет делать все для строительства новой Сирии.