Москва надеется на создание правительства национального единства в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров обозначил позицию Москвы по будущему Сирии. РФ рассчитывает, что в арабской республике будет создано правительство национального единства.
"Победители и народное единство — это разные вещи. Я надеюсь, что в Сирии будет создано правительство национального единства, хотя пока там опасно"
– Сергей Лавров
Напомним, что в Сирии на прошлой неделе обострилась ситуация на западе страны, где проживает община алавитов. Армейские части новой власти в Дамаске провели военную операцию, которая обернулась большими жертвами среди мирного населения. Согласно данным международных наблюдателей, погибли более 800 человек.
Глава Сирии в переходный период Ахмед Аш-Шараа на днях заявил о прекращении военной операции в регионе, где проживают алавиты. Разбираться в сложной ситуации поручено комитету гражданского мира.