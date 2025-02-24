Вестник Кавказа

Москва надеется на создание правительства национального единства в Сирии

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российской дипломатии Лавров на встрече с американскими блогерами заявил, что Москва рассчитывает на формирование в Сирии правительства национального единства. Лавров подчеркнул, что пока в стране сохраняется опасная ситуация.

Глава МИД России Сергей Лавров обозначил позицию Москвы по будущему Сирии. РФ рассчитывает, что в арабской республике будет создано правительство национального единства.  

"Победители и народное единство — это разные вещи. Я надеюсь, что в Сирии будет создано правительство национального единства, хотя пока там опасно"

– Сергей Лавров 

Напомним, что в Сирии на прошлой неделе обострилась ситуация на западе страны, где проживает община алавитов. Армейские части новой власти в Дамаске провели военную операцию, которая обернулась большими жертвами среди мирного населения. Согласно данным международных наблюдателей, погибли более 800 человек. 

Глава Сирии в переходный период Ахмед Аш-Шараа на днях заявил о прекращении военной операции в регионе, где проживают алавиты. Разбираться в сложной ситуации поручено комитету гражданского мира.

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