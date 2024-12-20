Вестник Кавказа

В КБР празднуют День возрождения балкарского народа

В КБР празднуют День возрождения балкарского народа
Население Кабардино-Балкарии сегодня отмечает большой праздник - День возрождения балкарского народа, он посвящен возвращению народа из депортации и восстановлению балкарской государственности.

В Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня большой праздник – народ республики отмечает 68-ю годовщину восстановления национальной автономии балкарского народа, написал в своем Telegram-канале глава КБР Казбек Коков.

"Этот общий, радостный для всех нас день символизирует торжество правды и справедливости в отношении балкарского народа, который после долгих, тяжелых лет, вынужденно проведенных на чужбине, вернулся на историческую родину"

- Казбек Коков

Десятилетия, прошедшие после этого памятного события, стали этапом высоких достижений всего народа республики в его социальном, экономическом и культурном развитии, и сегодня он продолжает уверенное движение вперед, внося достойный вклад в укрепление республики и всей страны, отметил глава региона.

Сохраняя верность вековым традициям единства, дружбы и братства, народ республики преодолеет любые трудности и решит все поставленные задачи во имя процветания Отечества, отметил Казбек Коков.

Праздник проходит с размахом – по всей республике идут праздничные концерты, театрализованные представления, спортивные состязания, конкурсы, выставки, акции и другие мероприятия.

В Черекском районе КБР прошел конный пробег в честь праздника, в Эльбрусском районе к этой дате открыли выставочный зал "Родной земли многоголосье" в краеведческом музее, а во Дворце культуры им. К.Кулиева открылась выставка национальных ремесел и промыслов и частная коллекция балкарских традиционных платков. Также в районе провели турнир по мини-футболу.

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