Кабардино-Балкария остается регионом с высокой рождаемостью

Четверть населения Кабардино-Балкарии – это дети, в республике постоянно растет число многодетных семей, чему способствуют комфортная среда их проживания и соблюдение семейных традиций, рассказал глава региона.

Каждый четвертый ребенок в Кабардино-Балкарии (КБР) растет в многодетной семье, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

"В Кабардино-Балкарии проживает более 220 тысяч детей в возрасте до 18 лет, это 24,3% от общей численности населения. Каждый четвертый ребенок у нас растет в многодетной семье, и таких должно стать еще больше"

- Казбек Коков

Также глава региона отметил, что в КБР за последние пять лет число многодетных семей выросло больше чем на четверть - на 27%, и повышать рождаемость нужно за счет разносторонней поддержки семьи – в первую очередь это доступность жилья и комфортная среда проживания.

Этому способствуют и различные социальные выплаты, и строительство школьных и дошкольных учреждений, их капитальный ремонт, создание современных учреждений материнства и детства в здравоохранении, и многое другое, отметил Коков.

Еще один важный аспект правильного воспитания - приверженность семейным ценностям, которую нужно всеми мерами поддерживать в обществе. Только за уходящий год, Год Семьи, в КБР прошло более 800 просветительских мероприятий, добавил глава региона.