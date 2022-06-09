Население каких стран уменьшается, а каких – увеличивается?

Сегодня население Земли составляет 8,2 млрд человек, и каждую секунду оно продолжает расти. Число рождений превышает число смертей более чем в два раза, а ежегодный прирост составляет около 100 млн человек. Но при этом страны с развитой экономикой, сталкиваются с угрозой исчезновения нации. Расскажем, где падает население, где растет и почему.

Депопуляция это хорошо?

Падение численности населения или депопуляция - это ситуация, при которой смертность выше, чем рождаемость. Иногда депопуляция это хорошо. Для стран, которые сталкиваются с перенаселением, депопуляция означает перераспределение ресурсов в большем объеме на каждого. Помимо этого, депопуляция в таких странах оказывает позитивное влияние на:

сектор недвижимости

интенсивность дорожного движения

загрязнение среды

стоимость жилья.

Яркий пример депопуляции, притом инициированной государством, это Китай и его политика ”одного ребенка в семье”, которая была призвана облегчить нагрузку на экономические и природные ресурсы страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сокращение рабочей силы и старение населения

Однако плюсы депопуляции ограничены, и в основном депопуляция населения - это серьезная проблема для любой страны. Падение количества жителей приводит к следующим последствиям:

падению уровня инфраструктуры и сектора услуг - чем меньше людей, тем меньше отелей, ресторанов и т.д.;

росту коэффициента демографической нагрузки, при котором все большее количество неработающего населения полагается на работающее;

кризису конца жизни и старению населения, который чреват нехваткой людей, осуществляющих уход за пожилыми;

проблемам с финансированием программ социальной защиты, в частности с выплатами пенсий для растущего количества пенсионеров;

снижению военной мощи: несмотря на технологический прогресс, страны в которых население больше (при всех прочих равных условиях) сильнее с точки зрения их военных способностей;

к постепенной деградации экономики.

Вот почему все страны, население которых уменьшается, стремятся всеми возможными способами противостоять этой тенденции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каких странах сокращается население?

Согласно данным доклада ООН ”О глобальных демографических перспективах” и данным Всемирного банка, к 2050 году сильнее всего население упадет в таких странах, как:

Болгария. Из-за высокой смертности и низкой рождаемости, а также экономических проблем и миграции, ожидается, что через 25 лет население страны упадет почти на 23%.

Из-за высокой смертности и низкой рождаемости, а также экономических проблем и миграции, ожидается, что через 25 лет население страны упадет почти на 23%. Сербия . В этой стране к 2050 году, по прогнозам, количество жителей снизится на 20%, не в последнюю очередь из-за миграции населения.

. В этой стране к 2050 году, по прогнозам, количество жителей снизится на 20%, не в последнюю очередь из-за миграции населения. Молдавия. Здесь население может снизиться почти на 17%, также из-за миграции и ограниченных возможностей для трудоустройства.

Здесь население может снизиться почти на 17%, также из-за миграции и ограниченных возможностей для трудоустройства. Белоруссия. К 2050 году белорусов может стать более чем на 15% меньше из-за высокой смертности среди трудоспособного населения, а также низкой рождаемости.

К 2050 году белорусов может стать более чем на 15% меньше из-за высокой смертности среди трудоспособного населения, а также низкой рождаемости. Япония. Через 25 лет Япония потеряет более 16% своего населения в силу стремительного старения нации на фоне низкой рождаемости. Уже сегодня Япония страна, где почти 30% населения - это люди, которым 65 и больше лет.

Через 25 лет Япония потеряет более 16% своего населения в силу стремительного старения нации на фоне низкой рождаемости. Уже сегодня Япония страна, где почти 30% населения - это люди, которым 65 и больше лет. Армения. За четверть века армян может стать более чем на 12% меньше, в первую очередь, из-за миграции и нестабильной экономической обстановки в стране.

За четверть века армян может стать более чем на 12% меньше, в первую очередь, из-за миграции и нестабильной экономической обстановки в стране. Грузия. Как и в Армении, к 2050 году население в стране может сократиться на 12% на фоне миграции, снижения рождаемости и старения населения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каких странах население растет?

В первой десятке стран, где население растет и будет продолжать расти к 2050 году - только африканские государства:

Демократическая Республика Конго

Центрально-Африканская Республика

Майотта

Ангола

Сомали

Нигер

Чад

Объединенная Республика Танзания

Мали

Мозамбик.

В этих странах население за четверть века вырастет на 85-99%. Основная причина такого стремительного демографического роста - резкое падение уровня деткой смертности и увеличение продолжительности жизни.

Население также стабильно растет в Индии, Нигерии, Пакистане, Египте, Бангладеш и Индонезии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мигранты и демография

Помимо стран, где население падает или увеличивается, есть также государства, демографическая ситуация в которых в значительной степени зависит от мигрантов. По данным исследовательского центра Пью, с 2000 по 2020 год в 14 странах мира прирост населения на 100% произошел за счет мигрантов. Среди этих государств:

ОАЭ . В Объединенных Арабских Эмиратах население выросло более чем на 6 млн человек за двадцать лет. Без мигрантов жителей ОАЭ стало бы на 200 тыс меньше.

. В Объединенных Арабских Эмиратах население выросло более чем на 6 млн человек за двадцать лет. Без мигрантов жителей ОАЭ стало бы на 200 тыс меньше. Германия. Население страны уменьшилось бы более чем на 5 млн человек за 20 лет, если бы не мигранты, обеспечившие прирост в 1,7 млн.

Население страны уменьшилось бы более чем на 5 млн человек за 20 лет, если бы не мигранты, обеспечившие прирост в 1,7 млн. Италия. В Италии за 20 лет жителей стало больше на 2.7 млн, и все благодаря мигрантам.