Вестник Кавказа

Анталья влюбила 16 млн туристов со всего мира

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турпоток в Анталью в Турции достиг 16,1 млн путешественников с начала 2024 года. Больше всех там отдохнули российские туристы.

С января по октябрь турецкий курорт Анталья принял 16,1 млн туристов, что на 8% больше прошлогодних показателей. Это говорит о том, что направление продолжает оставаться востребованным и актуальным, рассказали СМИ.

Самыми частыми визитерами Антальи стали россияне. Следом идут туристы из Германии и Великобритании. Эти страны уже не первый год занимают лидирующие позиции по посещению Турции, что связано с выгодными условиями для отдыха и развитой инфраструктурой.

Благодаря тому, что купальный сезон продолжается до середины ноября, Анталья становится одним из самых популярных мест отдыха у иностранных туристов.

К тому же, в Турции продолжает сохраняться система «All-inclusive» (все включено), от которой пока не могут отказаться из-за риска масштабной потери потока туристов, добавили в издании Kazinfrom.

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