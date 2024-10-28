Российские туристы заполнили пляжи Антальи в октябре

В октябре турецкая Анталья приняла более 519 тыс россиян, что на 20,4% больше, чем в тот же месяц в прошлом году.
Всего Анталью в октябре посетили 2,06 млн иностранных гостей, что больше прошлогодних данных на 9%. Таким образом, российский турпоток вырос более чем в два раза по сравнению с общим.
Почему Анталья привлекла россиян в середине осени? Цены на отдых в октябре были на 20-30% ниже летних, а погода в этом году выдалась теплая, так что туристы с комфортом загорали и купались весь месяц.
Самыми массовыми туристами в Анталье в октябре 2024 года стали граждане Германии и России, на третьем месте - гости из Великобритании.
При этом данные за десять месяцев этого года говорят, что россияне стали основными туристами - 3, 764 млн человек, что больше прошлогодних показателей на 13,4%, передает АТОР.