Вестник Кавказа

Неизвестный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял дело на контроль

Неизвестный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял дело на контроль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сообщения СМИ о некоем вирусе, предположительно Коксаки, которым якобы массово заражаются российские туристы в Турции, взял на контроль Роспотребнадзор.

Российские санитарные власти занялись информацией о неустановленном вирусе, о массовом заболевании которым в Турции сообщают СМИ, подробности озвучили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что берут на контроль ситуацию с возможным вирусом (предположительно Коксаки), который распространяется в курортном Белеке.

"Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями"

– Роспотребнадзор

В службе напомнили, что, согласно меморандуму, стороны обмениваются данными и помогают при эпидрасследованиях, если происходят вспышки инфекционных заболеваний.

Роспотребнадзор также обратил внимание на необходимость выполнения правил, которые помогут избежать заболевания. Нельзя забывать о личной гигиены. Утолять жажду стоит только бутилированной либо кипяченой водой. Кроме того, лучше не общаться с людьми, у которых есть симптомы респираторных и кишечных заболеваний.

Напомним, ранее сегодня в Telegram широко распространилась информация о том, что в одном из отелей Белека массово болеют постояльцы, у двоих детей якобы нашли вирус Коксаки. Однако руководство отеля опровергло эти сведения.

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