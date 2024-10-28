Турецкий отель опроверг сведения о распространении вируса среди россиян

По данным СМИ на курорте Белек в Анталье распространяется вирус, вероятно коксаки. Сообщения о заражении российских постояльцев опровергли в одном из отелей.

В отеле Sirene Belek Golf & Wellness 5* в районе Белек в Турции сообщили, что случаев заражения российских отдыхающих на данный момент нет, передает ТАСС.

"Никаких случаев заболеваний у нас не было и нет. Информация, которая распространяется на этот счет, не соответствует действительности"

– администрация отеля

Ряд Telegram-каналов распространяет данные о десятках заболевших туристов в Белеке, в том числе детях, у которых проявилась сыпь, характерная для вируса коксаки.