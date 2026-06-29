Турция и НАТО: к чему готовиться России, Южному Кавказу и Ближнему Востоку. Максим Шевченко

Предстоящий саммит НАТО в Турции может стать одним из ключевых событий года в мировой политике. На повестке — увеличение бюджета и численности армии, расширение организации за счет стран из других регионов, ситуация на Ближнем Востоке и помощь Украине.

Какие официальные решения примут лидеры НАТО, о чем будут договариваться за закрытыми дверями, почему Анкара была выбрана в качестве площадки, какие сценарии будут реализовываться после саммита, и чем это грозит для России, Южного Кавказа и Ближнего Востока — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко.