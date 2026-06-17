Грузинская оппозиция в тупике. Отношения Тбилиси и Пекина. Фантазии Грузии о Европе

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе внутриполитические процессы в Грузии, идеологический кризис оппозиции и партии власти, отношения Грузии с Китаем, США и Европой, а также вызовы безопасности Южного Кавказа.