Турция назвала сроки запуска первого блока АЭС "Аккую"

В течение ближайших нескольких месяцев в Турции ожидается запуск первого энергоблока атомной электростанции "Аккую", возведением которой занимается российская госкорпорация "Росатом".

Турция планирует запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил министр энергетики республики Алпарслан Байрактар на Босфорском дипломатическом форуме в Стамбуле.

Глава ведомства уточнил, что сейчас на площадке одновременно строятся четыре реактора, а первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

"Сейчас мы одновременно строим четыре реактора на АЭС "Аккую". Надеемся, что в ближайшие несколько месяцев мы начнем производство электроэнергии на первом реакторе атомной станции. Это мечта, которой уже 70 лет. Турция вступает в ядерную лигу"

- Алпарслан Байрактар

Отметим, возводимая российской госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" является первой атомной электростанцией Турции и включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР поколения 3+ мощностью по 1200 МВт каждый. Сооружение данного объекта стало первым проектом в мировой атомной отрасли, который реализуется по организационно-экономической модели "строй - владей - эксплуатируй".