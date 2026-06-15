Иран и США. Скрытая цена сделки. Меморандум о перемирии. Максим Шевченко

15 июня Иран и США подписали в электронном формате соглашение о немедленном прекращении огня и снятии морской блокады с Ормузского пролива.

Церемония подписания документа на бумаге должна пройти 19 июня в Швейцарии, куда из ИРИ собираются поехать спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс.

Что стоит за этим шагом — реальное стремление к деэскалации или тактическая пауза, передышка перед новым витком противостояния? — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.