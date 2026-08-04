Израиль активизировал боевые действия на юге Ливана

Израильская армия активизировалась на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали это ответом на действия "Хезболлы".

Израильская армия возобновила удары по южной части Ливана в ответ на обстрелы своих позиций со стороны группировок "Хезболлы". ЦАХАЛ наносит точечные удары в регионе, передает армейская пресс-служба.

"В ответ на вопиющее нарушение режима прекращения огня террористической организацией "Хезболлах" Армия обороны Израиля приступила к нанесению точечных ударов в Южном Ливане"

– ЦАХАЛ

Отметим, что переговорный процесс между Ливаном и Израилем проходит в Италии при медиаторской роли США. Тель-Авив впервые согласился пересмотреть границы.