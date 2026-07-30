В аэропорту Сухума появился информационный центр для туристов

Туристический информационный центр начал работать в аэропорту Сухума – единственной воздушной гавани Абхазии. На стойке можно узнать об интересных местах в Абхазии и о том, как до них добраться, а также получить бесплатную сим-карту.

Туристско-информационный центр появился в Сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба, рассказал министр туризма Абхазии Астамур Логуа.

Он отметил, что проект Минтуризма Абхазии направлен на улучшение сервиса, создание удобной системы навигации и информирования авиатуристов.

"Наш сотрудник будет рассказывать обо всех достижениях, которые есть у нашей республики, о самых красивых локациях, самых интересных достопримечательностях, куда можно съездить, каким видом транспорта воспользоваться"

– Астамур Логуа

Туристы смогут также получить в информационном центре бесплатные сим-карты.

"На этом примере мы хотим рассказать и показать обо всем, что сегодня работает и создается в Абхазии. Это, безусловно, возможность разместить свою рекламу и предложения гостям на нашем мониторе и в виде буклетов"

– Астамур Логуа

В будущем центры туристической информации будут запущены на железнодорожных вокзалах Абхазии и на российско-абхазской границе.

Гендиректор аэропорта Сухума Руслан Блиндюк приветствовал открытие информационного центра.

"Аэропорт — это первые ворота для территории республики. Очень важно, чтобы прибывающие к нам гости чувствовали заботу и также могли получить достоверную информацию прямо на территории аэропорта"

– Руслан Блиндюк

По его словам, это поможет путешественникам узнать о различных маршрутах и культурных мероприятиях в республике, ознакомиться с экскурсионными программами.