Вестник Кавказа

США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива в рамках возможной сделки

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон в рамках возобновления двустороннего диалога планирует добиваться от Тегерана обязательного разбавления обогащенного урана и его вывоза с территории страны.

Соединенные Штаты на переговорах намерены потребовать от Ирана снижения концентрации ядерного топлива и его последующей транспортировки за рубеж. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

В рамках отведенных Оману и Ирану 60 дней на обсуждение открытия пролива государства должны возобновить диалог о будущем 11 т иранских запасов обогащенного урана, из которых порядка полутонны топлива сейчас находится на уровне обогащения, близком к оружейному.

Американская сторона настаивает на разбавлении этих запасов для предотвращения их использования при создании оружия с последующим вывозом топлива в США или другую страну, где оно может быть утилизировано либо применено на атомных электростанциях.

При этом президент США Дональд Трамп может предложить оставить ядерные материалы под обломками после американских авиаударов в июне 2025 года.

Отметим, согласованный в июне меморандум из 14 пунктов обязывает стороны утвердить ядерную сделку в течение 60 дней, срок которых истекает в конце августа на фоне неоднократного обмена ударами.

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