МИД Азербайджана обратился к мировому сообществу в связи со взрывом мины в Агдере

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило сообщение, в котором обратилось к международному сообществу за поддержкой в связи со взрывом мины в Агдеринском районе.

Обращение к мировому сообществу распространил МИД Азербайджана в связи с подрывом мины в Агдеринском районе, в результате которого были тяжело ранены два человека.

Во внешнеполитическом ведомстве АР напомнили, что с момента завершения Отечественной войны Азербайджана в 2020 году и по сегодняшний день 433 человека стали жертвами мин, установленных Арменией.

В министерстве подчеркнули, что произошедшая сегодня трагедия в очередной раз служит напоминанием о серьезном ущербе, который мины причиняют жизни людей, а также об опасности, ежедневно угрожающей ни в чем не виноватым людям.

"Существует острая необходимость в усилении международной поддержки усилий по разминированию. Очистка от мин имеет решающее значение для обеспечения устойчивого мира, развития и безопасности людей"

– МИД Азербайджана