Вестник Кавказа

В ХАМАС призвали посредников оказать давление на Израиль для урегулирования в Газе

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В палестинском движении ХАМАС призвали посредников оказать давление на Израиль для прекращения огня в секторе Газа.

В ХАМАС призвали посредников оказать влияние на Израиль для прекращения огня в секторе Газа, передает источник движения Al Jazeera. 

"Движение связалось с посредниками и потребовало четкой позиции относительно последней эскалации со стороны израильских сил в Газе"

– источник в ХАМАС

По информации издания, палестинская организация настаивает на прямом вмешательстве посредников. В ХАМАС заявили, что продолжение эскалации делает невозможным дальнейший мирный процесс.

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