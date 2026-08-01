В ХАМАС призвали посредников оказать давление на Израиль для урегулирования в Газе

В палестинском движении ХАМАС призвали посредников оказать давление на Израиль для прекращения огня в секторе Газа.
В ХАМАС призвали посредников оказать влияние на Израиль для прекращения огня в секторе Газа, передает источник движения Al Jazeera.
"Движение связалось с посредниками и потребовало четкой позиции относительно последней эскалации со стороны израильских сил в Газе"
– источник в ХАМАС
По информации издания, палестинская организация настаивает на прямом вмешательстве посредников. В ХАМАС заявили, что продолжение эскалации делает невозможным дальнейший мирный процесс.