Тель-Авив стремится к свободе военных действий в отношении ХАМАС – СМИ

СМИ пишут, что Израиль выдвинул США условия для реализации второго этапа плана мирного урегулирования в секторе Газа и хочет сохранить полную свободу военных действий против ХАМАС.

Израильское руководство обратилось к американскому президенту Дональду Трампу с рядом условий по реализации следующего этапа урегулирования в Газе, пишет информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Тель-Авив хочет иметь полную свободу действий по вопросу проведения военных операций против ХАМАС в анклаве в случае, если это будет необходимо.

Также, согласно источникам, израильская сторона "настаивает на исключении Катара и Турции из ряда стран, которые будут следить за выполнением пунктов мирного соглашения".

Израиль считает необходимостью уничтожение вооружений, которые должны сдать ХАМАС в рамках реализации второго этапа соглашения, пишет Associated Press.