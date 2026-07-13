Страны ОПЕК+ осенью нарастят нефтедобычу

Семь стран - участниц ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки, чтобы обеспечить топливом мировой рынок – при этом Россия нарастит объемы нефтедобычи на 62 тысячи баррелей в сутки.

Семь стран - участниц ОПЕК+, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, провели онлайн-встречу для оценки глобальных рыночных условий и перспектив, в ходе которой приняли решение уже в сентябре увеличить добычу нефти на 188 тыс баррелей в сутки, это соответствует ожиданиям рынка, заявили в ОПЕК.

"Решение было принято в соответствии с общими обязательствами стран по поддержанию стабильности на нефтяном рынке и в рамках добровольных сокращений добычи на 1,65 млн баррелей в сутки, объявленных в апреле 2023 года"

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Большую часть прироста нефтедобычи возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия, каждой из стран предстоит добывать по 62 тыс баррелей в сутки. Ирак увеличит добычу на 26 тыс баррелей в сутки, Кувейт - на 16 тыс, Казахстан - на 10 тыс, Алжир - на 6 тыс, а Оман - на 5 тыс баррелей, говорится в сообщении, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, к марту минувшего 2025 года общий объем сокращений добычи ОПЕК+ достиг 5,85 млн баррелей в сутки, он складывался из принятого еще в октябре 2022 года сокращения на 2 млн баррелей в сутки, добровольного сокращения на 1,65 млн баррелей в сутки, анонсированного в апреле 2023 года, и дополнительного добровольного сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки, объявленного в ноябре 2023 года.

Далее страны ОПЕК+ поэтапно наращивали добычу, восстановив 2,2 млн баррелей в сутки из этого объема.

Все параметры договоренностей зафиксированы в официальном коммюнике организации. В документе также уточняется, что очередное заседание представителей стран ОПЕК+ запланировано на 6 сентября. Также принято решение о проведении подобных встреч на ежемесячной основе.