Центральную комиссию по содействию переписи населения создадут в Азербайджане

В связи с масштабной подготовкой к проведению переписи населения в 2029 году в Азербайджане будет создана Центральная комиссия по содействию переписи населения.

В Азербайджане утвердили план мероприятий и состав Центральной комиссии по содействию переписи населения. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров АР, которое подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, Центральная комиссия будет координировать деятельность государственных органов для обеспечения их взаимодействия и оперативного решения возникших проблем. В течение двух месяцев структура должна представить предложения по определению зарплаты работников переписных групп, а также каждые шесть месяцев предоставлять в Кабмин информацию о ходе реализации документа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о проведении с 1 по 31 октября 2029 года очередной переписи населения, которая впервые охватит всю территорию республики после восстановления государственного суверенитета. Сведения о жителях будут фиксироваться строго по состоянию на 1 октября 2029 года.

С начала 2026 года официальная численность населения страны увеличилась более чем на 9 тыс человек и по состоянию на 1 июня достигла 10 млн 271,638 тыс граждан. По данным Госкомитета по статистике, 54,3% населения составляют городские жители, а 45,7% проживают в сельской местности, при этом доля мужчин составляет 49,8%, женщин — 50,2%.