США и Израиль обсуждают сухопутную блокаду Ирана – СМИ

The Telegraph: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху изучают различные возможности для осуществления сухопутной блокады по отношению к Ирану.

Вашингтон и Тель-Авив совместно работают над изучением идеи о сухопутной блокаде Исламской Республики, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что данный сценарий в отношении Ирана американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали на встрече в Овальном кабинете во вторник.

"The Telegraph может раскрыть, что США и Израиль обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана"

– СМИ

Согласно публикации издания, для того чтобы воплотить данную идею в реальность, США и Израилю "потребуется надавить на соседей Ирана" для того, чтобы они закрыли границы с целью прекращения иранского экспорта и импорта.

Как подчеркивает The Telegraph, в таком случае Трампу придется договариваться с Азербайджаном, Арменией, Афганистаном, Ираком, Пакистаном, Туркменистаном и Турцией.

"Если какая-то из стран согласится сотрудничать в вопросе сухопутной блокады, то она может и на себе ощутить отрицательным экономические последствия из-за сокращения торговли"

– источник

Также существует достаточно большой риск подвергнуться ударам Ирана, который воспримет эти действия как сотрудничество с врагом, пишет газета.

Не исключено, что Вашингтон и Тель-Авив "могут использовать этот план как обманный маневр, чтобы отвлечь Тегеран от их истинных намерений", рассказал источник.