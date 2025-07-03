Цена турецкой лиры упала до нового антирекорда

Турецкая национальная валюта установила новый антирекорд, упав в цене почти до 47,5 лир за доллар – даже самые смелые прогнозы предполагали, что это произойдет значительно позже.

Турецкая валюта стремительно теряет покупательную способность – национальная денежная единица совершила очередной инфляционный кульбит, установив новый рекорд обесценивания.

Сегодня, 31 июля, в обменных пунктах страны за $1 просят уже 47,49 лиры, что является самым высоким когда-либо зафиксированным курсом американской валюты.

Падение курса турецкой лиры продолжается со времени прихода к власти президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана – тогда $1 стоил почти 1 лиру. За эти годы турецкая лира фактически обесценилась на 4700%.

Напомним, ранее мы писали о том, что в июне турецкая лира впервые в истории стала стоить менее двух российских рублей. Эксперты Goldman Sachs спрогнозировали дальнейшее ослабление турецкой валюты, пообещав, что в течение ближайших трех месяцев один доллар будет стоить 41 лиру, а через полгода американская валюта будет оцениваться в 43 лиры.

Рекордное падение лиры произошло в конце марта на фоне задержания оппозиционного экс-мэра Стамбула Имамоглу и ряда других чиновников. Тогда доллар впервые в истории стал оцениваться в 41 лиру, а Центробанк Турции был вынужден прибегнуть к валютным интервенциям на $9 млрд.