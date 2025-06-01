Турецкая лира стала стоить меньше двух рублей впервые в истории

Покупки в Турции станут еще выгоднее для россиян: лира впервые стала торговаться ниже двух рублей.

Согласно данным торгов, турецкая лира впервые в истории стала стоить менее двух российских рублей.

Сообщается, что за одну лиру сейчас дают 1,993 рубля.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее ослабление турецкой валюты. В течение ближайших трех месяцев один доллар будет стоить 41 лиру, а через полгода американская валюта будет оцениваться в 43 лиры.

Напомним, что рекордное падение лиры произошло в конце марта на фоне задержания оппозиционного экс-мэра Стамбула Имамоглу и ряда других чиновников. Тогда доллар впервые в истории стал оцениваться в 41 лиру, а Центробанк Турции был вынужден прибегнуть к валютным интервенциям на $9 млрд.