Вестник Кавказа

Турецкая лира стала стоить меньше двух рублей впервые в истории

Турецкая лира стала стоить меньше двух рублей впервые в истории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Покупки в Турции станут еще выгоднее для россиян: лира впервые стала торговаться ниже двух рублей.

Согласно данным торгов, турецкая лира впервые в истории стала стоить менее двух российских рублей. 

Сообщается, что за одну лиру сейчас дают 1,993 рубля. 

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее ослабление турецкой валюты. В течение ближайших трех месяцев один доллар будет стоить 41 лиру, а через полгода американская валюта будет оцениваться в 43 лиры. 

Напомним, что рекордное падение лиры произошло в конце марта на фоне задержания оппозиционного экс-мэра Стамбула Имамоглу и ряда других чиновников. Тогда доллар впервые в истории стал оцениваться в 41 лиру, а Центробанк Турции был вынужден прибегнуть к валютным интервенциям на $9 млрд.

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