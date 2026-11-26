Корпус стражей исламской революции сообщил о том, что в Ормузском проливедва судна подорвались на минах.
В акватории Ормузского пролива на минах подорвались два коммерческих судна, сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Отмечается, что экипажи судов отключили навигационные системы для того, чтобы обойти морскую блокаду Исламской Республики.
Как указали КСИР, оба танкера собирались тайно пройти через Ормузский пролив.
Пресс-служба уточнила, что один из танкеров подорвался на мине вблизи порта Хаббаб.
Другое судно подорвалось на мине в восточной части Ормузского пролива, после чего произошло возгорание.