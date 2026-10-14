Руководство города Лермонтова (Ставропольский край) готовит масштабный экологический фестиваль, который пройдет здесь летом будущего 2027 гоа, рассказала глава города Елена Кобзева.
"70% горы Бештау находятся в границах города Лермонтово, и на сегодняшний день она нуждается в защите от квадроциклов, мотоциклов, которые там рассекают нашу почву, и от жителей, которые оставляют мусор просто на тропах"
— Елена Кобзева
Фестиваль будет включать в себя открытые площадки по занятиям йогой и цигуном, спортивные пространства, экологические маршруты, перемежающиеся с исторической составляющей, отметила градоначальник, передает портал "Это Кавказ".
Также в 2027 году в городе в рамках проекта "Битва за Кавказ" пройдет ежегодный фестиваль "Время героев" для школьников и молодого поколения горожан, в нем также будут свои изюминки, пообещала Елена Кобзева.