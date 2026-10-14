Летом наступающего 2027 года в ставропольском Лермонтове пройдет масштабный экологический фестиваль, цель которого – защита легендарной горы Бештау, большая часть которой находится на территории города.

Руководство города Лермонтова (Ставропольский край) готовит масштабный экологический фестиваль, который пройдет здесь летом будущего 2027 гоа, рассказала глава города Елена Кобзева.

"70% горы Бештау находятся в границах города Лермонтово, и на сегодняшний день она нуждается в защите от квадроциклов, мотоциклов, которые там рассекают нашу почву, и от жителей, которые оставляют мусор просто на тропах"

— Елена Кобзева

Фестиваль будет включать в себя открытые площадки по занятиям йогой и цигуном, спортивные пространства, экологические маршруты, перемежающиеся с исторической составляющей, отметила градоначальник, передает портал "Это Кавказ".

Также в 2027 году в городе в рамках проекта "Битва за Кавказ" пройдет ежегодный фестиваль "Время героев" для школьников и молодого поколения горожан, в нем также будут свои изюминки, пообещала Елена Кобзева.