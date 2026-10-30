В Турции объявили о приостановке безвизового режима с Черногорий. Соответствующий указ подписал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция приостановила безвизовый режим для граждан Черногории. Об том свидетельствует сообщение, размещенное 27 ноября в "Официальном вестнике Турции".
Решение о приостановке безвиза для граждан Черногории принял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Указ главы турецкого государства приостанавливает действие соглашения о взаимном безвизовом режиме между Турцией и Черногории для владельцев обычных черногорских паспортов.
Напомним, 1 числа текущего месяца Черногория ввела визовые требования в отношении граждан Турции, чтобы привести свою визовую политику в соответствие с политикой Евросоюза.