Кандидатуру Эрдогана на президентских выборах в 2028 году поддержала правящая коалиция Турции.

Правящая коалиция Турции, состоящая из Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД), готова поддержать притязания нынешнего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана на новый президентский срок.

"Уже достигнут консенсус в альянсе о том, чтобы Эрдоган выдвинулся снова кандидатом"

– вице-президент Турции Джевдет Йылмаз

Йылмаз отметил, что выборы пройдут в 2028 году, однако точная дата электоральной процедуры пока не определена.

Напомним, что Эрдоган является главой Турции с 2014 года. В 2028 году политику исполнится 74 года.