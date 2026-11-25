Во втором по величине и численности населения городе Ирана, административном центре иранской провинции Хорасан городе Мешхеде сегодня заработала третья по счету линия метрополитена – ее торжественно открыл президент страны.

Второй по величине город Ирана Мешхед, столица иранской провинции Хорасан-Резави, становится все краше и удобнее для его жителей и гостей: сегодня в нем официально открылся первый участок третьей линии метрополитена, в церемонии принял участие президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Торжественная церемония запуска движения метро прошла на станции "Баб-аль-Джавад", соединяющей ветку с мавзолеем имама Резы: новый участок идет от площади Шохада до пассажирского терминала, его длина составляет 6 км. Инвестиции в проект составили 30 трлн туманов ($102 млн), передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

В перспективе все городские и пригородные районы Мешхеда будут интегрированы в единую рельсовую сеть. Президент страны особо отметил тот факт, что значительная часть текущих достижений страны была достигнута именно в условиях жестких ограничений, отмечается в сообщении.