Переговоры Галузина и Зурабашвили могут продолжиться в Москве или Тбилиси, прямой диалог стал возможен после встречи представителей РФ и Грузии в Минске.

Министр иностранных дел Максим Рыженков рассказал о встрече в Минске представителей РФ и Грузии Михаила Галузина и Георгия Зурабашвили 19 ноября, передает БЕЛТА.

Прежде всего министр отметил, что напряженность между Москвой и Тбилиси должна разрешиться.

"Конечно, мы не можем спокойно относиться к ситуации, при которой есть определенная напряженность между Грузией и Россией - близкими для нас странами. Она требует разрешения. Поэтому мы приняли участие в создании условий для переговоров на белорусской земле"

– Максим Рыженков

Глава белорусского МИД сообщил, что встреча замминистров МИД России и Грузии прошла результативно.

"Мы рады, что в ходе продолжительных и достаточно содержательных переговоров - а об этом есть информация от представителей обеих сторон - страны значительно продвинулись в укреплении взаимного доверия. Теперь между ними возможен диалог напрямую"

– Максим Рыженков

По его словам, Минск видит в этом главный позитивный результат состоявшихся переговоров.

"Нет ничего надежнее, когда стороны выходят на тот уровень взаимопонимания, при котором представители сторон могут ездить друг к другу, обсуждая волнующие проблемы"

– Максим Рыженков

Напомним, по итогу встречи в Минске, Россия и Грузия договорились сделать регулярным прямой диалог в новым формате.