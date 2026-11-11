В столице Грузии после ремонта на проспекте Руставели заработает новая схема движения, которая позволит добираться в район Мтацминда напрямую с набережной.

В Тбилиси на проспекте Руставели после завершения ремонта заработает новая транспортная схема. Об этом сообщили в мэрии города.

Отмечается, что благодаря нововведениям добраться до улиц района Мтацминда и выехать оттуда можно будет напрямую с набережной, без сквозного проезда через весь проспект.

Ранее транзитом по проспекту проезжали около 30% автомобилистов, однако новые светофорные развязки свяжут улицы между собой, сократят лишние маршруты и упростят движение.

В мэрии подчеркнули, что запустить обновленную схему планируют после новогодних праздников, когда откроют проезд у площади Первой Республики.