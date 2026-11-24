В горах Кабардино-Балкарии начался лавиноопасный сезон – сегодня местные спасатели объявили первое в этом осенне-зимнем сезоне предупреждение об опасности схода лавин из-за большого количества выпавшего в горах снега.

Горы и предгорья Приэльбрусья стали опасными для туристов после того, как в Кабардино-Балкарии выпало более 30 см снега, в связи с этим уже объявило предупреждение об опасности схода лавин, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"В период с 18:00 мск 25 ноября до 18:00 мск 26 ноября в горах Кабардино-Балкарии выше 2 тыс м лавиноопасно. Это первое с начала нынешнего осенне-зимнего сезона предупреждение о лавиноопасности в горах республики"

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Предупреждение сделано на основе прогнозов синоптиков, которые предупредили об ожидаемых в течение трех дней в горах и предгорьях республики сильном ветре и снеге. Из-за перепадов погоды в регионе уже закрыты все очереди канатной дороги на Эльбрусе, передает РИА Новости.

Сложная ситуация сохраняется и на дорогах, на которых, по данным региональной госавтоинспекции, выпало более 30 см снега, сейчас на них работает снегоуборочная техника.

Напомним, в минувшем 2025 году лавиноопасный сезон в регионе начался 30 декабря, а в 2024 году - 28 ноября.