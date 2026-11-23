По данным ВМС КСИР, два нефтяных танкера, нарушивших правила судоходства, подорвались на минах в южной и восточной частях Ормузского пролива.
В южной и восточной частях Ормузского пролива два нефтяных танкера загорелись в результате подрыва на минах. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя ВМС КСИР.
"Два судна, нарушающие правила судоходства, подорвались на минах в южной и восточной частях Ормузского пролива"
- ВМС КСИР
После подрыва на обоих танкерах возникли пожары в машинных отделениях.
Кроме того, в КСИР в очередной раз подчеркнули, что проход через запретные зоны Ормузского пролива без разрешения Ирана представляет серьезную угрозу для жизни экипажей и безопасности судов.