По данным ВМС КСИР, два нефтяных танкера, нарушивших правила судоходства, подорвались на минах в южной и восточной частях Ормузского пролива.

В южной и восточной частях Ормузского пролива два нефтяных танкера загорелись в результате подрыва на минах. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя ВМС КСИР.

"Два судна, нарушающие правила судоходства, подорвались на минах в южной и восточной частях Ормузского пролива"

- ВМС КСИР

После подрыва на обоих танкерах возникли пожары в машинных отделениях.

Кроме того, в КСИР в очередной раз подчеркнули, что проход через запретные зоны Ормузского пролива без разрешения Ирана представляет серьезную угрозу для жизни экипажей и безопасности судов.