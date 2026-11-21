МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции после крушения вертолета в Эскишехире. Инцидент привел к гибели пяти военных.
Дипведомство Азербайджана направило соболезнования Турции в связи с крушением военного вертолета в Эскишехире.
"Мы глубоко опечалены известием о крушении вертолета типа AS-532 Военно-воздушных сил Турции в Эскишехире. В связи с произошедшим выражаем глубокие соболезнования братской Турции, личному составу Вооруженных сил Турции и семьям погибших военнослужащих. Желаем всем, кого затронула эта трагедия, и их близким терпения и стойкости в этот трудный момент"
– МИД Азербайджана
Напомним, что вертолет AS-532 Cougar разбился в Турции во время учебного полета. Инцидент произошел в районе города Эскишехир. Пять военных погибли в результате инцидента, обстоятельства крушения выясняются.