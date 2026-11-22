Участок Транскавказской автомагистрали временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Ставропольскому краю.
Ограничения затронули участок от Бурона до Северного портала Рокского тоннел.
"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ", запрещено движение всех автотранспортных средств на участке селение Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях до особого распоряжения"
– МЧС региона
Водителям следует временно отказаться от поездок в этом направлении до нормализации обстановки и соблюдать меры повышенной безопасности.