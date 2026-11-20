Рекорд за 34 года установлен в США – в результате выборов демократы получили в Палате представителей 258 мест.

Демократическая партия США в новом созыве Конгресса получит рекордное число мест в Палате представителей, передает Associated Press (AP).

Демократы обеспечили себе 258 мест в Палате представителей, это удалось благодаря победе в штате Северная Каролина. Такого количества мест в Конгрессе демократы не имели с 1992 года.

Республиканцы получают 173 места.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США прошли 3 ноября, в результате демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса – Палате представителей (нижняя палата) и Сенат (верхняя палата).

Новый Конгресс США приступит к работе 3 января 2027 года.